«Скорее исчезнет Украина»: Аксенов о заявлении главы СНБО про русский язык Аксенов на слова Данилова о русском языке ответил, что исчезнет сама Украина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, заявил, что исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Ранее Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Он считает, что там должны говорить по-украински и по-английски.

Секретарь СНБОУ Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с Украины. Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма назвал Данилова наглядным примером того, во что «может превратиться бывший русский человек, который продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку».

О необходимости «искоренения» русского языка Данилов заявил в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов». Свое мнение он объяснил тем, что русский язык является «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов» для украинцев, а нарратив о важности взаимопонимания с русскоговорящими гражданами опасен для государства.

Итальянский журналист Сандро Тети считает иначе. Он ранее пояснил, что гонения на «все русское» со стороны Киева является культурным геноцидом. По его словам, запрет русского языка, культуры и уничтожение памятников на Украине соответствуют такому определению. Тети считает, что Россия должна добиваться признания факта культурного геноцида международным сообществом.