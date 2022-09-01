«Скопинского маньяка» отправили в СИЗО

Фото: Youtube-канал Ксении Собчак

Кадр из интервью

«Скопинский маньяк», он же Виктор Мохов, переведен в СИЗО из-за нарушения правил содержания под домашним арестом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Рязанской области. Мохов подозревается по уголовному делу о сокрытии убийства.

Он нарушил условия домашнего ареста. Следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Прокуратура поддержала, и суд вынес соответствующее решение, — пояснили в СИЗО.

История Мохова началась в 2000 году. Тогда он похитил двух несовершеннолетних девушек 14 и 17 лет и запер их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушек он сделал секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него трех детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осужден и провел в тюрьме 17 лет. Он освободился 3 марта 2021 года.

Новое же дело в отношении Мохова было возбуждено в августе. По версии следствия, он помогал скрыть следы убийства, которое было совершено в его доме 2 августа. Подозреваемый в убийстве задержан и дал признательные показания. Мохов также сознался в том, что помог ему перенести тело потерпевшего во двор старого дома, где оно впоследствии было обнаружено полицией.

В июле Рязанский областной суд расширил ограничения для Виктора Мохова. Бывшему осужденному запрещено приближаться к образовательным организациям и детским больницам ближе чем на 100 метров.