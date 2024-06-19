Скончался сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке офицер Власти ЛНР: офицер Микужис погиб после обстрела ВСУ журналистов НТВ в Горловке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший журналистов НТВ, которые попали под обстрел в Горловке, скончался в больнице, сообщила пресс-служба правительства Луганской Народной Республики. По их информации, офицер погиб от полученных ранений.

Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, скончался от ран в больнице. <...> Антону было всего 33 года, у него осталась семья. Мы будем тебя всегда помнить! — следует из официального заявления.

Ранее в Горловке скончался оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин. Информацию подтвердил мэр города Иван Приходько. Кожин вместе с коллегами попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого Приходько передавал, что корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала были ранены в Донецкой Народной Республике. Как уточнил главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко, раненые журналисты находились в коме. По ее словам, пострадавших прооперировали.

Сенатор Ольга Епифанова высказала мнение, что российские сотрудники СМИ стали злейшими врагами для Украины. Корреспонденты РФ героически встали в строй с бойцами ВС России, констатировала она.