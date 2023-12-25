Скончался бывший прокурор Москвы Юрий Семин Экс-прокурор Москвы Юрий Семин скончался на 74-м году жизни

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Юрий Семин

Бывший прокурор Москвы Юрий Семин ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, связи и IT Александр Хинштейн. По его словам, экс-обвинитель скончался 25 декабря, причиной его смерти парламентарий назвал обширный инфаркт.

Экс-прокурор Москвы Юрий Семин скончался сегодня на 74-м году жизни в результате обширного инфаркта, — написал он.

Семен был заслуженным юристом России и почетным работником прокуратуры. Он удостоен нагрудного знака «За безупречную службу» и знак отличия «За верность Закону» I степени. Он окончил Всесоюзный юридический заочный институт, в 1968–1970 годах прошел службу в вооруженных силах. В 1987–1991 годы занимал должность прокурора Перовского района Москвы, в 1995–2001 он стал зампрокурора, в 2006–2011 — прокурором города. С июля 2011 года был начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.

В октябре администрация подмосковного Подольска сообщила о смерти главы городского округа Дмитрия Жарикова. Градоначальник скончался на 48-м году жизни. По данным Telegram-канала Mash, причиной гибели мэра стал сердечный приступ.

В начале декабря стало известно о смерти первого губернатора Воронежской области Виктора Калашникова. Мужчина скончался утром 1 декабря в Москве на 84-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.