«Скользкий путь»: в ГД призвали Пашиняна не разжигать русофобию в Армении Депутат Водолацкий: Пашинян пытается разжечь русофобскую политику в Армении

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Никол Пашинян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна не разжигать в стране русофобию. По словам парламентария, это скользкий путь.

Все, что сегодня делает руководство и команда Пашиняна, — это плохой симптом, скользкий путь разжигать русофобскую политику внутри Армении. Это может бумерангом прилететь Пашиняну, — пояснил депутат.

Как отметил Водолацкий, Пашинян сам отдал Карабах. Теперь, как считает парламентарий, премьер Армении пытается себя обелить, перекладывая ответственность на РФ. Он подчеркнул, что российские миротворцы на самом деле старались сделать все, чтобы избежать гражданской войны и убийств мирных граждан на территории Карабаха.

Теперь Пашинян пытается обелить себя и начинает перекладывать все свои беды и проблемы с больной головы на здоровую, обвиняя в этом Россию. Российские миротворцы сделали все, чтобы там [в Карабахе] не было убийств мирных граждан, помогали местным жителям. Этому есть доказательства, — добавил Водолацкий.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что Россия готова выстраивать дружеские отношения с Арменией. Он подчеркнул, что «танго танцуют вдвоем», поэтому конечный исход зависит от Еревана. Сенатор также отметил, что сближение Армении с Западом является безответственным.