«Скользкая фраза с намёком»: политолог оценил угрозу Медведева США Политолог Козюлин: угроза Медведева США — это демонстрация того, что Россия видит вмешательство в украинский конфликт

Дмитрий Медведев / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Угроза зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США — это демонстрация того, что Россия видит вмешательство в украинский конфликт, сообщил старший научный сотрудник Центра политических исследований Вадим Козюлин. Так в разговоре с «ПолитРоссией» он прокомментировал слова Медведева об ответных российских ударах в случае атак по России.

Это скользкая фраза с намёком на толстые обстоятельства. Тем более наш верховный главнокомандующий тоже обещал суровый ответ, если кто-то вмешается в спецоперацию, — сказал Козюлин.

Он добавил, что США могли отправить Украине высокоточные реактивные системы залпового огня, способные бить на расстояние до 300 км. Пока что американский президент Джо Байден решил этого не делать, и Медведев привёл ещё один аргумент в поддержку такой позиции, считает политолог.

30 мая Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет отправлять Украине ракетные системы HIMARS. С их помощью могли быть нанесены удары по территории России. Дмитрий Медведев назвал это разумным решением. По его словам, ответ Москвы не заставил бы себя долго ждать.

При этом 21 мая глава Белого дома подписал законопроект, по которому Киеву направят военную, экономическую и гуманитарную помощь. Документ подразумевает и ряд ассигнований, связанных напрямую или косвенно с ситуацией на Украине. Белый дом увеличил сумму поддержки до $40 млн, хотя изначально Байден запрашивал $33 млн.