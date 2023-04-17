«Скажу страшную вещь»: Иванов назвал способ спасти россиян от бродячих псов Иванов предложил усыплять не забранных из приюта бродячих собак

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не забирают из приюта. По его словам, которые приводит ТАСС, умерщвление таких бездомных животных позволит предотвратить случаи их нападения и убийства людей. Иванов также заявил, что фотографии животных в приютах для поиска хозяев нужно размещать в интернете.

[Нужно] изменить закон, по которому все бездомные собаки, конечно, отлавливаются, размещаются в приютах, а затем <...> заинтересованные люди, если хотят взять собаку, приезжают, знакомятся с ней и берут ее домой <...>. А если не берут, <...> то, извините, скажу страшную вещь, такие собаки должны гуманно умертвляться, — если мы хотим, чтобы не было бездомных собак, которые бродили по улицам и регулярно убивали людей, — сказал Иванов.

Ранее в Оренбурге бродячие собаки насмерть загрызли восьмилетнего мальчика, по данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что собаки набросились на ребенка, когда он играл на улице с другими детьми. Тело погибшего второклассника обнаружили возле гаражей.

Оренбургский губернатор Денис Паслер после убийства мальчика собаками заявил, что нынешних мер, предусмотренных законодательством, недостаточно для предотвращения подобных случаев. Паслер отметил, что чипирование бездомных животных не гарантирует людям безопасности.