«Сказал правду»: Лавров оценил слова Трампа о принадлежности Крыма Лавров: Трамп сказал правду о принадлежности Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава Белого дома Дональд Трамп сказал правду о принадлежности Крыма, заявил телеканалу CBS министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, американский президент понимает, что Москва не ведет переговоров о целостности своей территории.

Дело не в том, нравится или не нравится. Суть в том, что он (Трамп. — NEWS.ru) сказал правду, — подчеркнул Лавров.

Глава МИД России добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает настаивать на якобы принадлежности Крыма Украине по конституции. При этом Лавров напомнил, что в этом же документе сказано о защите статуса русского языка и языков других национальных меньшинств, что на деле не соблюдается.

Ранее Трамп заявил, что требование Украины о возвращении Крыма — нелепая просьба. Таким образом он отреагировал на статью аналитика Питера Бейкера в газете The New York Times, в которой он высказался о необходимости «отдать» полуостров Киеву.

Президент США добавил, что в украинском кризисе виноваты бывшие главы Белого дома Барак Обама и Джо Байден. Он отметил, что конфликт был обречен на провал с самого начала и мог быть предотвращен. Действующий американский лидер уточнил, что теперь он лишь пытается навести порядок в хаосе, который, по его мнению, оставили его предшественники.