«Скатертью дорога»: в Госдуме ответили уезжающим из-за призыва в армию Картаполов предложил не держать в России желающих уехать из-за повышения призывного возраста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нормальные люди должны понимать, что расширение диапазона призывного возраста в России является необходимой мерой, заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, государству сейчас нужен нормальный мобилизационный резерв, а критики были и будут всегда.

Те, кто привык возмущаться по поводу и без повода, все равно будут возмущаться. Тот, кто хочет уехать, скатертью дорога, чего держать-то его? Все нормальные люди понимают — это нужно и это правильно, — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что повышение призывного возраста в нынешней ситуации — это необходимость, связанная с несколькими факторами. Прежде всего, речь идет об обеспечении обороноспособности страны и формировании «подготовленного, нормального мобилизационного резерва», заключил депутат.

Ранее Картаполов объяснял решение отказаться от переходного периода при повышении призывного возраста до 30 лет упрощением реализации идеи. В понедельник, 24 июля, депутат говорил, что процедуру будут осуществлять поэтапно, однако уже на следующий день появилась иная информация.

Верхнюю планку призывного возраста повысят без переходного периода. Соответствующую поправку внесли при рассмотрении законопроекта в Госдуме. Таким образом нормы о призыве граждан в возрасте до 30 лет вступят в силу уже в 2024 году.