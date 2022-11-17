СК завел дело после объявление в розыск Кадырова и Суровикина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет по поручению главы Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по факту объявления украинского стороной в розыск главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина. Дело заведено по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, сообщает ведомство.

Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, заключается в лишении свободы на срок до семи лет.

Следствием устанавливаются конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, — сказано в сообщении.

СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова 16 ноября. Политик значится как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». В августе СБУ предъявила Кадырову обвинения по трем статьям УК, включая «ведение агрессивной войны».

Сергей Суровикин был объявлен в розыск СБУ 10 октября. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на объявление его в розыск украинскими властями. Политик заявил. что его искать не надо — он может сам прибыть в «назначенное» место и разобраться с украинскими силовиками. «Определите место, куда нам явиться, мы с удовольствием к вам приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист», — сказал глава Чечни.

