СК заочно обвинил экс-командующего сухопутными войсками ВСУ СК предъявил заочные обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Попко

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Попко

Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение бывшему командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК. Он обвиняется в обстрелах гражданских населенных пунктов в Донбассе.

С учетом совокупности собранных доказательств за совершение в период с марта 2016-го по август 2019 года обстрелов гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко, который в настоящее время занимает должность главы Киевской городской военной администрации, — говорится в сообщении.

В результате решений Попко получили ранения и погибли свыше 180 человек, среди которых дети и подростки, уточнили в СК. Кроме того, повреждения получили более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры региона.

Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск трех украинских генералов. Речь идет о первом замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоре Колеснике, замначальника Генштаба ВСУ Александре Локоте и заместителя командующего Сухопутными войсками Украины Андрее Грищенко.