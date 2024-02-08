СК вычислил причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске украинских офицеров СК: пекарню в Лисичанске обстрелял третий дивизион 107-й реактивной бригады ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР

Здание пекарни в Лисичанске обстрелял третий дивизион 107-й реактивной бригады ВСУ, сообщили в Следственном комитете РФ по итогам оперативного совещания с главой ведомства Александром Бастрыкиным в Луганске. В ближайшее время СК предъявит обвинения украинским командирам. В результате этой атаки погибло 28 человек, еще восемь получили ранения.

Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина. В ближайшее время Е. Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко будет предъявлено обвинение, — говорится в сообщении.

ВСУ ударили по Лисичанску 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором находилась пекарня. Среди погибших беременная женщина и ее пятилетний ребенок.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что цель и время удара ВСУ были выбраны неслучайно. По его словам, военные специально дождались, когда семьи в свой выходной отправятся в едва ли не единственное место досуга в городе. Также он подчеркнул, что соучастником ракетного удара являются США.

Военный корреспондент Александр Коц тем временем обвинил Киев в государственном терроризме. По его словам, власти Украины заявляли, что в городе на тот момент «проходило заседание военного совета», но это противоречит фактам.