СК возбудил против Светова дело о реабилитации нацизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его обвиняют в реабилитации нацизма из-за спетой песни о Степане Бандере.

В отношении Светова СК возбудил дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), — сказал собеседник агентства.

Ролик с исполнением песни Светов выложил в чат, откуда видео распространили.

Ранее военный суд приговорил к восьми годам колонии автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова. Его признали виновным в распространении фейков про ВС России, в оправдании терроризма и в реабилитации нацизма. Канал, который вел Ушаков, посвящен криминологии и рассказывает в том числе истории серийных убийц.

До этого реабилитацию нацизма вменили бывшему доценту Института истории СПбГУ Михаилу Белоусову. Речь идет о его словах относительно расовой теории лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. По версии следствия, 22 февраля в ходе заcедания студсовета Белоусов отрицал связь между ней и ходом Великой Отечественной войны.