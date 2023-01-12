СК возбудил дело против менеджеров крупной авиакомпании СК возбудил дело против менеджеров авиакомпании Azur Air, подозреваемых в даче взятки

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Самолет авиакомпании «Azur Air»

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении руководства крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air, рассказали источники РБК. По версии правоохранительных органов, менеджмент Azur Air и ряд других неустановленных лиц оформили экс-начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву путевки в Турцию, стоимость которых была занижена на 4,7 млн рублей в сравнении с рыночными ценами.

Против неустановленных лиц из руководства Azur Air расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 (дача взятки) Уголовного кодекса, — заявил источник в Следственном комитете.

По словам знакомого с материалами дела собеседника РБК, путевки были оформлены через компанию «Анекс Туризм» (работает под брендом Anex Tour), связанную с Azur Air. В состав путевки входил перелет бизнес-классом и проживание в турецком премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит председателю наблюдательного совета Azur Air Серхату Кочкару. По версии следствия, это могло оказать влияние на результаты проверки летной работы Azur Air со стороны Росавиации, которая выявила ограниченное количество нарушений.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку из-за выкатывания самолета за пределы взлетной полосы в Норильске. Самолет рейса Норильск — Москва авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетной полосы на точке отбытия. Все 116 пассажиров были размещены в аэропорту, а борт отправлен на технический осмотр.