СК возбудил дело по факту сноса стелы героям войны в Новосибирске Бастрыкин поручил возбудить уголовно дело по факту сноса стелы героям войны в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса памятной стелы героям Великой Отечественной войны в Новосибирске, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее СКР проводил в городе расследование в связи с демонтажом памятника.

Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области В.Б. Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны и представить оперативный доклад. Ход расследования будет проконтролирован в центральном аппарате ведомства, — говорится в публикации.

Ранее с обращением к СК в соцсетях выступил местный житель. Он заявил, что в центре Новосибирска снесли стелу героям войны, а на ее месте планируют построить гостиницу. При этом он выразил опасение, что памятник может быть перенесен на одну из окраин города, куда будет тяжело добираться. В связи с этим Бастрыкин поручал провести проверку. Он отметил, что расследование будет взято под контроль центральным аппаратом СКР.

23 августа в Риге начались работы по сносу памятника Освободителям Риги. К вечеру были снесены три скульптуры советских солдат. На следующий день была демонтирована статуя «Родина-мать». 25 августа убрана центральная стела монумента.

16 августа власти Эстонии приступили к переносу танка-памятника из Нарвы в Эстонский военный музей. Территорию вокруг постамента перекрыли, путь к нему заблокировали. Дежуривших у монумента людей при этом попросили покинуть территорию, а журналистов — отойти подальше.