СК вмешался в ситуацию со впавшим в кому россиянином в Таиланде СК возбудил дело из-за впавшего в кому россиянина в аэропорту Бангкока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено после распространившейся информации о россиянине, который впал в кому на борту самолета в аэропорту Бангкока из-за сломанной системы подачи воздуха, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствием организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал Kras Mash сообщал, что турист из Красноярска впал в кому во время задержки вылета самолета из Таиланда из-за отказа системы подачи кислорода на рейсе «Аэрофлота». Тайские врачи выставили супруге пострадавшего счет на 3 млн рублей и грозят отключить его от аппарата жизнедеятельности без быстрой оплаты.

Отмечается, что борт не смог вылететь из-за неисправности и задержался на сутки. Как рассказали пассажиры, из самолета их не выпускали около четырех часов, в то же время в салон не подавался воздух. Люди стали чувствовать себя плохо, некоторые теряли сознание, а у Сергея остановилось сердце. Сейчас он находится в коме в очень тяжелом состоянии.