СК установит причастных к расстрелу российских военнопленных под Черниговом

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Следственный комитет России (СКР) займется установлением личностей, причастных к расстрелу российских военнопленных в Черниговской области. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, поводом для начала расследования стало опубликованное в Сети видео, на котором с безоружными военными ВС РФ расправляются солдаты ВСУ.

В одном из Telegram-канал​ов опубликовано видео зверств украинских военных: они расстреляли безоружных пленных российских солдат и бросили их на дороге. Отмечается, что на кадрах зафиксирован момент расправы украинскими боевиками над безоружными российскими военнопленными в районе Черниговщины, — говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что к преступлениям причастны члены организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Представители СК РФ считают, что инцидент имел место в марте-апреле этого года.

В ведомстве подчеркнули, что данные факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований международных соглашений: в частности, эти действия нарушают принципы Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными.

Накануне в ходе брифинга для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Украина нарушает нормы международного права по отношению к российским военнопленным. По его словам, многие военные России, находящиеся в украинском плену, подвергаются физическому насилию, не имеют медицинской помощи и плохо едят.