СК установил личности 12 причастных к взрыву на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Следственный комитет России раскрыл личности 12 людей, причастных ко взрыву на Крымском мосту. В ходе совещания в Симферополе глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что организаторами теракта на автодороге являются украинские спецслужбы. По его словам, опубликованным в Telegram-канале СКР, эту версию подтверждают полученные улики.

В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины, — сообщил Бастрыкин.

Также следственными органами был определен маршрут передвижения взрывного устройства. Как говорится в публикации, первоначально сформированный груз был доставлен из порта Одессы в Болгарию, затем переправлен в Грузию, оттуда в Армению, где прошел процедуру таможенного оформления, затем возвращен в Грузию, откуда был ввезен в Российскую Федерацию.

В настоящий момент расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют иные обстоятельства произошедшего, а также ищут других причастных к совершению теракта.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. На автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, а также обрушились два пролета автополотна. Четыре человека погибли.

Позднее стало известно, что организатором теракта на Крымском мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. По данным ФСБ РФ, взрывное устройство было закамуфлировано под рулоны со строительной пленкой.