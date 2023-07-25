СК стал реже просить лишать свободы Бастрыкин: СК теперь чаще просит для фигурантов дел не связанные с арестом меры пресечения

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России в последнее время чаще просит применять для фигурантов уголовных дел меры пресечения, не связанные с лишением свободы. По его словам, которые приводит РИА Новости, это свидетельствует о движении ведомства по пути либерализации уголовной политики.

В нашей практике все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы. За последние 5 лет их доля возросла на 29%. Таким образом, Следственный комитет движется по пути либерализации уголовной политики, в том числе в отношении предпринимателей, наряду с законодательной и судебной властью, — подчеркнул Бастрыкин.

Глава ведомства указал на сбалансированное применение следователями СК РФ уголовно-правовых мер воздействия. По его мнению, даже в отношении блогеров и предпринимателей, не уплативших в бюджет большие суммы, следователи не просили у суда заключения под стражу.

В 2023 году под стражу в период предварительного следствия попали лишь 8,5 тысячи подозреваемых из 50 тысяч, а это только 17%, рассказал Бастрыкин. Причем 80% из них обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, уточнил глава ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин не исключил, что в России с претензиями из-за неуплаты налогов столкнутся некоторые блогеры, если не извлекут уроков из примеров коллег, уже ставших фигурантами уголовных дел. По его словам, экономические преступления являются серьезной проблемой, а претензии к блогерам не отличаются от претензий к любому другому бизнесу — для всех одни четкие и простые правила.