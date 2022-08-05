СК сформировал следственное управление в Донецке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России сформировал следственное управление в Донецке, сообщается на сайте ведомства. В состав управления входит несколько территориальных следственных отделов, расположенных в освобожденных городах Донбасса и Украины.

В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Херсонской и Запорожской областей созданы временные управления Министерства внутренних дел России. Ожидается, что российские сотрудники помогут региональным органам охранять общественный порядок, обеспечивать безопасность дорожного движения, проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственную работу, а также бороться с экстремизмом.

Кроме того, сотрудники российских органов внутренних дел наладят процессы обучения и обмена навыками с местными партнерами, а также координации между различными службами и населением. Также МВД поможет с выдачей российских паспортов местным гражданам.