СК России возбудит дело из-за ареста учителей в Харьковской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело касательно ареста учителей, которые преподавали по программе РФ в Харьковской области, украинскими военными, передает РИА Новости. Согласно информации агентства, в военно-гражданской администрации Харьковской области отрицают работу российских учителей в регионе.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киев квалифицирует деятельность преподавателей по новой методике в регионе как преступление, что с ними сейчас — неизвестно.

В регионе не было российских учителей. Однако что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой методике, пока неизвестно, — сообщила ВГА региона.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук накануне заявила, что в Харьковской области задержали российских и украинских учителей, преподававших по программе РФ. По ее словам, им грозит тюремный срок.

Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что Киев постоянно шантажирует учителей в городе и рассылает им угрозы. Он добавил, что родителей запугивают тем, что им не следует отдавать детей в российские школы. По его словам, многие проукраинские учителя забывают о своем предназначении из-за действий Киева, а страдают из-за этого дети, которые остаются без образования.