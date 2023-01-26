СК раскрыл личность «азовца», убившего женщину в Мариуполе СК России: боец «Азова» Алексей Журавский убил женщину в Мариуполе

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look PRess

Боец полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Алексей Журавский в апреле 2022 года убил мирную жительницу Мариуполя, сообщает Следственный комитет РФ. По данным СК, раненая женщина обратилась к военным за помощью, после чего боец полка три раза выстрелил ей в голову. Эту информацию доложили главе ведомства Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания в Луганске.

Выявлены новые факты жестокого обращения с гражданским населением. Так, в апреле 2022 года в Мариуполе в ответ на просьбу раненой пожилой женщины об оказании помощи военнослужащий полка «Азов» с позывным Админ произвел три выстрела ей в голову. Следствием установлена личность причастного к этому преступлению, им оказался Алексей Журавский. В настоящее время с его участием проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, — указано в сообщении СК.

Также идет активная работа по расследованию преступлений прошлых лет на «вновь присоединенных территориях», отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что полк «Азов» на Украине решили возродить. Уже сформированы два батальона, третий еще не завершил этот процесс. В настоящее время в составе ВСУ есть подразделения под названием «Азов», сформированные из добровольцев и относящиеся к территориальной обороне, не имеющие отношения к основному составу полка.