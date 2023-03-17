СК России найдет тех, кто решил арестовать Путина СКР: Бастрыкин потребовал установить личности людей, принимавших решение об ордере на арест Путина

Фото: kremlin.ru

Александр Бастрыкин

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Международного уголовного суда в Гааге, который сегодня выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В рамках проверки следователи должны будут установить конкретных лиц, отвечавших за это решение.

Председатель СК России поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров об аресте граждан РФ. В рамках проверки Следственный комитет России установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения, — говорится в сообщении ведомства.

Какие процессуальные решения могут быть приняты в связи с этим, пока не уточняется.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».