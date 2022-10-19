СК РФ подтвердил причастность спецслужб Украины к взрыву на Крымском мосту Бастрыкин: следствие подтвердило причастность спецслужб Украины к взрыву на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Следствие подтвердило версию об организации и планировании теракта на Крымском мосту украинскими спецслужбами, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он напомнил, что среди причастных к преступлению значатся граждане Украины, России, Армении и Грузии, с задержанными уже провели следственные действия.

Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили украинские спецслужбы, — сказал Бастрыкин.

ФСБ России ранее сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины, в частности его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным спецслужб, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом около 22,8 тонны.

По данным ведомства, взрывчатка была отправлена в начале августа из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза привлекли граждан Украины, Грузии и Армении. Позднее стало известно, что пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, были задержаны и арестованы.