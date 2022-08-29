СК России займется расследованием убийства зампредседателя Херсонской ВГА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи СК России зафиксируют все обстоятельства убийства зампредседателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева, сообщает пресс-служба ведомства. Подчеркивается, что установят причастных к вооруженному нападению на чиновника, их действия получат уголовно-правовую оценку.

Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА, — говорится в сообщении.

В СК РФ сообщили, что на Ковалева напали дома 28 августа, он скончался от огнестрельного ранения. Также погибла его сожительница.

Согласно предварительной информации, неизвестные проникли в дом и расстреляли чиновника из помпового ружья. Тело мужчины обнаружила его мать.

Ранее, 24 августа в результате подрыва автомобиля погиб глава ВГА Михайловки в Запорожской области Иван Сушко. По словам члена совета администрации региона Владимира Рогова, под сиденье машины подложили взрывное устройство.