СК расследует привлечение Кадырова к ответственности на Украине Бастрыкин поручил возбудить дело из-за привлечения Кадырова к ответственности на Украине

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Рамзан Кадыров

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с «заведомо незаконным» привлечением главы Чечни Рамзана Кадырова к уголовной ответственности на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц, — говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения Кадырову и ряду его помощников в якобы военных преступлениях. В СБУ заявили о наличии «безоговорочных доказательств» в якобы преступлениях Кадырова.