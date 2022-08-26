Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с «заведомо незаконным» привлечением главы Чечни Рамзана Кадырова к уголовной ответственности на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц, — говорится в сообщении.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения Кадырову и ряду его помощников в якобы военных преступлениях. В СБУ заявили о наличии «безоговорочных доказательств» в якобы преступлениях Кадырова.