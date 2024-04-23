СК проводит следственные действия с замглавы МО Ивановым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные действия проводятся с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, к ним приступили после его задержания по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, передает пресс-служба ведомства.

Проводятся соответствующие следственные действия, — сказала она.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что следователи будут требовать в качестве меры пресечения для заместителя министра обороны арест. Его предполагаемое преступление относится к особо тяжким, отметил он.

До этого СК известил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Более подробной информации ведомство не опубликовало.

В свою очередь Telegram-канал Readovka информировал, что мужчину подозревают в получении взятки не менее одного миллиона рублей. Как уточняет Readovka, по предъявленной статье ч. 6 ст. 290 УК РФ Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. При этом уточняется, что днем 23 апреля Иванов присутствовал на коллегии Министерства обороны.

Кроме того, в Москве двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки в размере 20 млн рублей от настоятеля католического храма на Малой Лубянке. Силовики признали вину, но не согласились с квалификацией вменяемой статьи, заявив, что их действия нужно расценивать как мошенничество.