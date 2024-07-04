СК потребовал ареста для комбрига ВДВ СК запросил арест для комбрига ВДВ Городилова по делу о мошенничестве

Фото: МО РФ

Артем Городилов

Следственный комитет России запросил ареста для командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, сообщает РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд. Как отмечается, комбрига подозревают в мошенничестве.

В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Городилова, - приводит агентство слова собеседника в суде.

Как пишет ТАСС, следователи уже допросили военнослужащего в качестве подозреваемого, обвинение ему не предъявлено. Ему вменяется мошенничество на сумму не менее миллиона рублей и может грозить наказание до 10 лет колонии.

О задержании Городилова сообщалось в ночь на 4 июля. По данным газеты «Коммерсант», офицер находится под санкциями США и других стран. Его доставили из Рязани в Москву по делу об особо крупном мошенничестве в статусе подозреваемого. Пока неизвестно, в хищение какого рода и на какую сумму идет речь.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Челябинска Сергея Репринцева, также ранее занимавшего должность председателя комитета градостроительства города. Его обвиняют в получении взятки в размере 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере.