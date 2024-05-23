СК попросил изменить меру пресечения генералу Попову на домашний арест

Следственный комитет России выступил с ходатайством об изменении меры пресечения генералу Ивану Попову с заключения под стражу на домашний арест, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Решение принято с учетом «характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году свыше 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru заявил, что обвинения в мошенничестве в адрес Ивана Попова вызывают вопросы. Он отметил, что генерала подозревают в афере с двумя тысячами тонн металла, однако непонятно, где этот металл должен был применяться в таких количествах. Кроме того, подчеркнул Тимошенко, незаметно организовать вывоз такой крупной партии было бы весьма проблематично. По его словам, не заметить подобную аферу было бы невозможно.