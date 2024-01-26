СК показал видео с места крушения Ил-76 под Белгородом

Фото: СК РФ

СК России опубликовал видео с места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. На кадрах виден выжженный снег и показана работа следователей.

В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 был сбит ВСУ. По данным ведомства, самолет потерпел крушение в результате попадания ракеты зенитного комплекса, выпущенной из-под Харькова. Личности граждан, причастных к уничтожению самолета, устанавливаются, сообщала пресс-служба СК РФ.

Самолет Минобороны РФ, 24 января вылетевший из аэропорта Чкаловский, направлялся в Белгород. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых готовили к обмену с Киевом, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все 74 человека погибли.

После крушения Ил-76 в храме Святого великомученика Димитрия Солунского в Корочанском районе Белгородской области прошла заупокойная служба по погибшим военнослужащим ВС РФ и пленным ВСУ. По словам настоятеля храма иерея Георгия Боровикова, Господь «заповедовал нам любить в том числе и врагов».