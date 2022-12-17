СК отказался проверять высказывания Красовского об украинских детях

Следственный комитет России отказался проверять слова журналиста RT Антона Красовского, который ранее призывал топить украинских детей, рассказал депутат Мосгордумы Евгений Ступин в своем Telegram-канале. По его словам, именно он направлял ведомству запрос на проверку, однако позднее материалы дела были перенаправлены в МВД.

Помните, как решительно председатель Следственного комитета лично поручил провести проверку в отношении госпропагандиста Красовского с Russia Today после призыва последнего топить украинских детей? <...> Материал сначала спустили в управление по Москве, потом перенаправили в МВД, якобы последственности СК РФ не усматривается! — написал Ступин.

Депутат выразил недоумение, какие именно оперативно-розыскные мероприятия собирается проводить МВД по делу Красовского. Он пообещал направить запрос в прокуратуру.

Инцидент с Красовским случился в октябре в эфире RT во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Последний вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украины, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский предложил «топить и сжигать» украинских несовершеннолетних, высказывающихся против России. Лукьяненко его мысли не поддержал, назвал их экстремистскими и предложил вместо этого использовать розги.

Главред RT Маргарита Симоньян приостановила работу с журналистом, назвав высказывание своего подчиненного «диким и омерзительным».

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова Красовского.