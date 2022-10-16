СК отказал депутату МГД в возбуждении дела по фальсификациям на выборах СК отказал депутату Мосгордумы Ступину в возбуждении дела по фальсификациям на выборах

Фото: Московская городская Дума

Евгений Ступин

Следственный комитет России отказал депутату Мосгордумы Евгению Ступину в возбуждении уголовных дел по фальсификациям на выборах в столичных районах Сокол и Новогиреево, а также в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил сам мундеп в своем Telegram-канале, приложив копии ответов. В них говорится, что предоставленных данных недостаточно для возбуждения дел. Заявления были перенаправлены в региональные избиркомы.

Сам Ступин утверждает, что собранные и предоставленные доказательства прямо указывают на нарушения в ходе избирательного процесса. Также он рассказал, что его лично пытались подкупить для голосования за кандидатов от «Единой России». Доказательства этому также были предоставлены СК.

Следственный комитет отказал не только в возбуждении уголовных дел, но даже в регистрации сообщений о преступлениях по моим письмам о переписывании протоколов подсчетов голосов в районах Сокол, Новогиреево и Люберцах. Также отказано в регистрации сообщения о попытке подкупить меня для голосования за кандидатов от партии Единая Россия. И это несмотря на наличие подписанных оригиналов протоколов, которые потом переписали в пользу партии власти и видеофиксации попытки подкупа меня!, — написал депутат Мосгордумы.

Выборы депутатов муниципальных образований в Москве проходили с 9 по 11 сентября 2022 года. По данным Мосгоризбиркома, кандидаты от «Единой России» получили 81,86% голосов. Им было предоставлено 1160 мандатов. За них проголосовали 70,7% участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и 80,59% избирателей, которые голосовали на участках.