СК начал проверку по обращению депутатов о причастности США к терактам в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Следственного комитета около здания концертного зала «Крокус Сити Холл»

Следственный комитет начал проверку после обращения депутатов Государственной думы о необходимости расследования роли США и Украины в организации терактов на территории России. В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках процессуальной проверки следователи изучат имеющиеся сведения и примут процессуальное решение.

По итогами рассмотрения обращения депутатов Государственной думы А.Л.Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача, касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают наличие украинского следа в трагедии. Он уточнил, что специалисты будут и дальше прорабатывать эту версию, чтобы выяснить правду. Пока у ФСБ есть все основания говорить о причастности украинской стороны к произошедшему отметил он.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина попытается организовать новые террористические акты на территории России. По словам парламентария, Киев хочет признаться в причастности к трагедии в «Крокус Сити Холле», но не может этого сделать, поскольку рискует лишиться поддержки Запада.