СК допросил выживших участников похода на вулкан Ключевская Сопка

Фото: sledcom.ru

Представители Следственного комитета России по Камчатскому краю допросили альпинистов, выживших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, сообщается на сайте ведомства. В турагентстве «Экстрим Тайм» изъята вся необходимая документация, установлены полные анкетные данные погибших.

Следственной группой <...> с целью дальнейшего установления объективной картины случившегося, хронологических подробностей происшествия проведены допросы выживших альпинистов, — сказанов сообщении.

Также стало известно, что с участниками туристической группы не были заключены необходимые договоры об оказании туруслуг. Кроме того, с официального сайта агентства удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, а впоследствии был заблокирован и сам сайт.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку 3 сентября. После того, как пять человек погибли при падении с высоты, оставшиеся обратились за помощью к спасателям. Еще один альпинист потерял сознание, а гид сломал ногу. В понедельник, 5 сентября, число погибших увеличилось до девяти человек. Троих выживших туристов спасатели эвакуировали вертолетом. Их доставили в поселок Ключи Усть-Камчатского района.

Впоследствии Кировский районный суд Новосибирска арестовал директора фирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинение смерти по неосторожности. Сам Степанов отказался брать на себя вину в гибели туристов.