СК будет расследовать удар ВСУ по зданию Соцфонда в Херсонской области

Фото: t.me/SALDO_VGA

Следственный комитет России займется расследованием удара Вооруженных сил Украины по зданию Соцфонда в поселке Чаплинка Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи планируют выявить причастных к обстрелу и дать правовую оценку действий. Также СК займется расследованием обстрела Шебекино в Белгородской области.

Следователи СК России установят все обстоятельства совершения киевским режимом очередных преступлений в отношении мирных граждан, а также лиц, к этому причастных. Их действиям будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении пресс-службы.

Обстрел произошел сегодня, 3 ноября. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ выпустили шесть ракет американского производства по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. Позднее член Совета Федерации от региона Констатин Басюк сообщил о семерых погибших. По данным Минздрава Херсонской области, еще девять человек пострадали.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Шебекино украинской армией. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Снаряд неустановленного образца прилетел на территорию местного промышленного предприятия.