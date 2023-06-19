«Ситуативная стратегия»: в ГД разъяснили заявление Блинкена по Тайваню Депутат Новиков: в США не готовы обострять ситуации по Тайваню

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Энтони Блинкен

В США не готовы обострять ситуации по Тайваню, заявил NEWS.ru замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он отреагировал на слова главы Госдепартамента Энтони Блинкен о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Эксперт считает, перед выборами администрация президента США Джо Байдена хочет предстать перед собственными избирателями в качестве силы, способной выступать не только с позиции силы, но и мира.

Изначально США официально поддерживали политику одного Китая, однако ярким демаршем стал визит Пелоси на Тайвань. Это обостренно воспринималось в Китае, потому что шло в нарушении обязательств Вашингтона. Сейчас это признание статуса-кво, но в США слова и дела не всегда совпадают. На мой взгляд, визит Блинкена в Китай и его заявления означают, что довольно много людей осознают, что страна находится в сложной ситуации, — полагает Литовкин.

По мнению Литовкина, если такая тактика будет реализована, то она будет носить временный характер, вне зависимости от результатов выборов. США будет иметь активную позицию и по Тайваню, и по Украине. Они слишком долго конструировали свою механику мирового господства, чтобы так просто от нее отказаться, добавил Литовкин.

19 июня Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Он отметил, что Вашингтон не намерен вступать в конфликт с Китаем.

18 июня стало известно, что несколько членов палаты представителей Конгресса США призвали Блинкена посетить Тайвань после визита в Китай. Семь представителей Республиканской партии считают, что это станет ясным сигналом для Пекина.