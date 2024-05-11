«Ситуация чревата полным обвалом»: Песков оценил положение ВСУ Песков: страны Европы идут ва-банк из-за риска обвала ситуации для Украины в СВО

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Европейские лидеры идут ва-банк и сознательно нагнетают напряженность вокруг украинского конфликта, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, страны понимают опасность полного обвала ситуации для Киева в ходе развития специальной военной операции.

Европейцы идут ва-банк: они видят, что ситуация стремительно меняется, и она, собственно, чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию, — уверен Песков.

Таким образом он отреагировал на недавние заявления западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению Пескова, высказывания лидеров стран об Украине сильно провокационны. Он подчеркнул, что сегодня настал «очень ответственный момент».

Ранее Макрон призвал европейских лидеров в любой момент быть готовыми сдержать Россию, а также не исключать отправку войск на Украину. Как утверждает политик, Франция — мирная страна, и он надеется, что государству не придется вступать в боевые действия. Однако Макрон допустил, что Парижу придется защищать свою безопасность, если соперник зайдет «достаточно далеко».