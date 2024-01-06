Системы ПВО РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили военный вертолет Ми-8, принадлежащий Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны РФ. По данным военного ведомства, за сутки также были перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты и реактивный снаряд HIMARS. Вместе с тем в зоне СВО были сбиты 29 дронов украинских военных.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, — уточнили военные.

Ранее колумнист The New York Times Серж Шмеман заявил, что правительству Украины не следует отказываться от идеи переговоров с Россией. По его словам, это связано с провалами ВСУ в контрнаступлении. Журналист назвал ситуацию для Киева на фронте «болезненным возвращением в реальный мир». Он отметил, что Украина может «одержать победу над Путиным», если сумеет восстановиться после конфликта.

5 января издание The Telegraph со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Украина готовится к наступлению войск России под Харьковом. По его данным, Киев прогнозирует, что оно начнется 15 января, и уже сейчас ВС России усиливают обстрелы украинских позиций и объектов ВСУ вблизи города и окрестных населенных пунктов.