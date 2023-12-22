Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Брянской областью

Фото: МО РФ

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, воздушный аппарат был поражен примерно в 14:00 по московскому времени. В министерстве подчеркнули, что беспилотник планировалось использовать для нанесения ударов по российским объектам.

Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что это не первый беспилотник, сбитый российскими системами ПВО за последние сутки. Так, в 13:50 было перехвачено два украинских беспилотника, замеченных в небе над территорией Калужской области. В Министерстве обороны России обвинили правительство Украины в попытке совершения террористической атаки. Позднее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в небе над регионом были уничтожены еще два беспилотника ВСУ.

Представители Министерства обороны РФ ранее заявили, что российская армия начала использовать беспилотники по новому назначению. Бойцы используют их для доставки продовольствия и боеприпасов на наиболее опасные участки линии боевого соприкосновения.