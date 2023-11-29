Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Ростовской областью

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны успешно сбила украинский беспилотник в небе над Ростовской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, командование ВСУ планировало применить беспилотник самолетного типа для нанесения ударов по российским объектам. В министерстве обвинили Киев в попытке совершения террористической атаки.

Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за последние сутки было сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были уничтожены в районах населенных пунктов Новооленовка (ДНР), Берестовое (Харьковская область), Новоникольское, Верхнекаменка, Кременная (ЛНР), а также Новая Каховка (Херсонская область), Ульяновка и Романовское (Запорожская область). Всего с момента начала специальной военной операции украинская армия потеряла 9301 беспилотник.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в Подольском округе Московской области. По данным ведомства, попытка атаки была пресечена в 07:30. О пострадавших не сообщается.