Система ПВО сбила беспилотник в небе над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины никто не пострадал. Каких-либо разрушений также не зафиксировано.

21 августа около 16.00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Попытка обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины фиксируется уже второй раз за день. Первый беспилотник ВСУ был ликвидирован системами противовоздушной обороны в 14:30, сообщили в Министерстве обороны. Ведомство охарактеризовало действия Украины как попытку террористической атаки.

За сутки украинская армия выпустила по российскому региону свыше 40 снарядов. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ атаковали населенные пункты с применением артиллерии и беспилотников. В результате атак никто из мирных жителей не пострадал.