Стало известно, когда заработает система ОМС в новых регионах России Система ОМС в новых регионах РФ будет действовать в полном объеме с 2024 года

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Система обязательного медицинского страхования (ОМС) полноценно заработает в новых регионах РФ с 2024 года, заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. Он также отметил, что застрахованные лица могут получать медпомощь в любом субъекте Российской Федерации, передает ТАСС.

В полном объеме застрахованные лица могут получать медицинскую помощь не только на территории данных субъектов, а в любом субъекте Российской Федерации, так же как и все наши граждане, и также в любом федеральном учреждении. То есть эту помощь мы предоплачиваем за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. А в полном объеме система ОМС заработает в этих субъектах начиная с 2024 года, — сказал Баланин.

Глава ФОМС отметил, что территориальные фонды новых субъектов будут наделены полномочиями страховых медорганизаций. Тем самым фонды смогут выдавать полисы ОМС, проводить оплату оказанной медицинской помощи, контролировать ее качество и защищать права застрахованных лиц.

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