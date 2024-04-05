Сирены ракетной опасности запущены в Белгородской области Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе запущены сирены ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава области призвал местных жителей спрятаться в укрытиях и не приближаться к окнам.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, в результате действий украинских военных повреждения получили частные дома, государственные учреждения и детский сад. Аварийные службы восстанавливают ЛЭП и линии газоснабжения, которые также были повреждены.

В Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи с 4 на 5 апреля российские системы ПВО уничтожили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областях и Краснодарского края. Уточняется, что в отчет также вошли дроны, ликвидированные в утренние часы пятницы, 5 апреля.