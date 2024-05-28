«Синдром ревизионизма»: в МИД оценили слова Байдена о Второй мировой войне МИД России назвал слова Байдена о Второй мировой войне синдромом ревизионизма

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Джо Байден

Некоторые современные американские лидеры страдают от «исторического ревизионизма», заявили в МИД России, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о единоличной победе Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Эта особенность мышления проявляется почти у всех президентов Штатов, резюмировали дипломаты. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Президент США Джо Байден в своем выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты освободили Европу и «буквально спасли мир». О роли СССР и других стран в Победе над фашизмом американский лидер не упомянул, — указали в МИД.

Ранее Байден сообщил, что американская армия во время Второй мировой войны после высадки в Нормандии спасла Европу и буквально весь мир от фашизма. При этом во время речи Байден ни слова не сказал о вкладе Советского Союза в окончание войны, но упомянул, что армия США в разные периоды истории защищала независимость и создала сильные альянсы.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала архивные доклады Советской военной администрации в Германии (СВАГ) о поведении американских, французских и британских солдат на территории Берлина в 1945 году. Документы содержали информацию о многочисленных случаях террора в отношении местного населения. Союзники не стеснялись грабить и избивать немцев, говорилось в тексте.