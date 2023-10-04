Симоньян отправили на кухню после рассуждений о взрыве бомбы над Сибирью Депутат Прусакова потребовала извинений от Симоньян, заявившей о бомбе в Сибири

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян должна извиниться перед сибиряками за рассуждения о взрыве термоядерной бомбы над регионом, заявила депутат Госдумы Мария Прусакова в Telegram-канале. Особенно журналистка обязана принести извинения тем, кто страдает от последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, добавила она. Подобные вопросы Симоньян следует обсуждать на кухне, а не в публичном пространстве, уверена депутат.

Вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири, и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне. И настоятельно вам рекомендую: в тех вопросах, в которых, как вы сами говорите, вы баба-дура и не разбираетесь, <...> обсуждать [их] на кухне, а не высказывать их в публичном пространстве, — заявила Прусакова.

По словам депутата, советский народ победил фашизм, в том числе благодаря сибирякам. Весь регион воспринял как глубокое оскорбление то, что журналистка, чья телевизионная сеть существует в том числе за счет бюджетных денег, в принципе рассматривает возможность взрыва термоядерной бомбы, добавила Прусакова.

Экс-помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Николай Королев в связи с высказыванием Симоньян направил жалобу в СК и МВД. По его словам, журналистка своими «дикими и несуразными» заявлениями нарушила законодательство РФ.