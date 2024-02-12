Симоньян назвала самый значимый момент интервью Путина с Карлсоном Симоньян: слова Путина о победе стали самыми важными в беседе с Карлсоном

Самыми эмоционально значимыми моментами в интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном стали слова о том, что «русские не сдаются» и что «нас победить на поле боя невозможно», считает главред телеканала RT Маргарита Симоньян. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» она подчеркнула, что было также очень важно донести до Европы тот факт, что Москва не собирается нападать на кого-либо.

Для них, конечно, самое главное <...> — что мы не собираемся нападать ни на какую Европу, что у нас нет интересов ни в Латвии, ни в Польше, что все это ерунда, — добавила она.

До этого Симоньян отметила, что только в Twitter (X) разговор главы государства с бывшим ведущим Fox News набрал 180 млн просмотров, без учета количества отметок на сайте Карлсона, в других источниках и на других языках. Журналистка обратила внимание, что историческим интервью называют «американцы, которые смотрят его и читают».

Ранее российский блогер Юрий Подоляка предположил, что самым поразительным для американцев стало отсутствие шпаргалки у президента России во время его интервью бывшему ведущему телеканала Fox News. По его словам, в этом и есть отличие главы РФ от президента США Джо Байдена, который «общается с покойниками и путается в странах».