Силы ПВО сбили украинский военный беспилотник в Белгородской области

Фото: МО РФ

Российские военные перехватили в небе над Белгородской областью украинский военный беспилотник самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, ВСУ предприняли попытку атаки в воскресенье, 13 августа, примерно в 13:30 мск.

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки ВСУ выпустили девять различных боеприпасов по населенным пунктам региона. Кроме того, по его словам, было сбито два беспилотника. Осколки одного из них повредили частный дом.

Telegram-канал Baza уточнял, что беспилотник был запущен со стороны Украины и рухнул на дом в селе Беловском в 30 километрах от границы в ночь на 13 августа. В результате падения БПЛА в доме была повреждена крыша, а также окна и фасад здания, пострадавших нет. Канал пишет, что спустя час после падения дрона, около четырех утра, силами ПВО был сбит еще один украинский беспилотник самолетного типа. Его обломки упали недалеко от села Петропавловка в 42 километрах от границы.