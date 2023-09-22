Два беспилотника ВСУ сбили над приграничными регионами России Минобороны: силы ПВО сбили дроны ВСУ в Курской и Белгородской областях

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Силы противовоздушной обороны сбили по одному украинском беспилотнику в Курской и Белгородской областях, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что атака на Курскую область была пресечена в 15:30, на Белгородскую — в 17:00. О пострадавших в результате падения обломков БПЛА не сообщается.

22 сентября <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области. <...> Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — рассказали в Минобороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородском районе на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Одновременно с ним о срабатывании систем ПВО сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что обломки дрона ВСУ упали в деревне Шагарево Глушковского района. По его словам, повреждения получили крыша частного дома и автомобиль.