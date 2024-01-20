Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом Минобороны: системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон самолетного типа был ликвидирован в районе 06:30 мск. Военные уточнили, что целью летательного аппарата была попытка совершить теракт на территории страны.

Около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, беспилотник был нейтрализован над Клинцовским районом. Никто из жителей не пострадал, разрушений зафиксировано не было. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко предупредил, что атаки украинских беспилотников на пороховые заводы в России могут привести к серьезным авариям. По его словам, при таких налетах возможна утечка токсичной азотной кислоты. Кроме того, подчеркнул военный, в результате удара могут загореться легко воспламеняемые химикаты.

19 января сообщалось о попытке Вооруженных сил Украины атаковать дроном Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Предположительно, целью стал один из цехов, где смешивают продукцию. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.