Силуанова уволили с поста полпреда РФ в совете Евразийского банка развития

Правительство России освободило министра финансов Антона Силуанова от обязанностей полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития, соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сказано, что Силуанов был сокращен в связи с изменившимися международными отношениями.

В связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, освободить министра финансов Российской Федерации Силуанова А. Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития до последующего назначения нового полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития, — говорится в распоряжении.

Подписал распоряжение лично премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ноябре 2022 года журнал «Компания» сообщал, что Россия собирается отказаться от контрольной доли в Евразийском банке развития (ЕАБР). Сообщалось, что Казахстан готовиться выкупить долю РФ ценой до $65 млн, поскольку государству принадлежит 33% активов организации. Экономист Александр Караваев отметил, что таким образом Москва хочет оградить ЕАБР от санкций, ведь на данный момент она держит контрольный пакет капитала из 66% активов. Казахстан выглядит лучшим претендентом на эту роль, потому что является наряду с Россией учредителем ЕАБР, а профинансированных банком проектов в этой стране больше, чем в РФ, считает экономист.